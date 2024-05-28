Капелло: Сафонов вряд ли выиграет конкуренцию в ПСЖ, но всё равно многому научится

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ.

«Доннарумма — топ-вратарь, один из лучших на планете. Сафонов вряд ли выиграет конкуренцию, но он всё равно научится очень многому. Удачи ему в Париже», — приводит слова Капелло «Советский спорт».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, вратарь «Краснодара» подписал с парижанами контракт до лета 2029 года, трансфер за €20 млн полностью завершён.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Энрике общался с Сафоновым по видеосвязи.