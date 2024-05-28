Чанов рассказал, готов ли Чалов к переходу в европейский чемпионат

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о нападающем Фёдоре Чалове.

«Фёдор готов к новому для себя этапу? Да. Он отправлялся в командировку в «Базель» — оттуда вернулся другим человеком. Играя за рубежом, ты привыкаешь к европейскому футболу. Вот мы и увидели Чалова после командировки, шагнувшего на несколько ступеней вверх», — цитирует Чанова «Чемпионат».

9 апреля стало известно, что ЦСКА продлил контракт с Чаловым до 2025 года.

В сезоне-2023/24 26-летний футболист сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее Обляков назвал минувший сезон для ЦСКА «совсем неудовлетворительным».