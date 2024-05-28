Непомнящий — о Тюкавине: против того, чтобы из РПЛ уезжали качественные игроки

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине.

«У меня совершенно не такая позиция. Я против того, чтобы из нашего чемпионата уезжали качественные игроки, которыми мы любуемся и которые нас радуют. И если уезжают, то именно играть и ещё раз играть, а не ждать очереди или добиваться чего-то», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

26 мая стало известно, что Тюкавин признан лучшим игроком сезона-2023/24 в РПЛ.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал десять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2028 года.

«Динамо» по итогам сезона заняло третье место в РПЛ. Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали турнира достались «Краснодару».

Ранее Тюкавин заявил, что не верит в проклятие «Динамо».