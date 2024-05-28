Клаудиньо заявил, что планирует выступать за «Зенит» в следующем сезоне

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своём будущем в петербургском клубе.

«Я должен отработать свой контракт. Конечно, сейчас я хочу насладиться этим моментом с семьёй. Но впереди ещё финал Кубка России, так что... надо сосредоточиться на финале Кубка, чтобы снова стать обладателями трофея. А потом, когда я буду в отпуске, я поговорю с «Зенитом» и посмотрю, что будет лучше для всех», — цитирует Клаудиньо «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 42 матча во всех турнирах, забил пять мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Лунёв может перейти в «Зенит».