Титов: у лидеров сборной России по спортивной гимнастике не было шансов получить нейтральный статус

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что у лидеров сборной страны не было шансов получить нейтральный статус для выступления на международных турнирах.

«Никита Нагорный — руководитель Юнармии, санкции от Канады и других стран. Шансов ноль. Далалоян и Аблязин — военнослужащие Росгвардии, с контрактом. Маринов — человек, проходящий срочную службу в российской армии. А это основа. Шансов получить нейтральный статус не было никакого. А процедура дорогостоящая», — приводит слова Титова РИА Новости.

FIG допускает россиян к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Согласно критериям, спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Позднее сборная России по спортивной гимнастике отказалась участвовать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к Играм в Париже.

Ранее Титов рассказал, что украинцы собрали обличительное досье на россиян и отправили его в МОК и FIG.