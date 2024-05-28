Отец Сафонова заявил, что у него нет информации о приезде сына в Париж

Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, сообщил, что не обладает информацией о приезде сына в Париж.

«У меня такой информации нет. Что касается самого трансфера, то всё это на уровне слухов в прессе. Пока клуб не выступит с официальными заявлениями, говорить не о чем», — цитирует Евгения РИА Новости.

Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, Сафонов прилетел в Париж для прохождения медосмотра перед трансфером в ПСЖ.

По информации источника, клубы согласовали все детали. Контракт будет подписан на пять лет.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Энрике общался с Сафоновым по видеосвязи.