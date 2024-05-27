Агент Бабича: Срджаном интересовались «Црвена звезда» и клубы из Саудовской Аравии

Мануэль Стоянович, агент защитника «Спартака» Срджана Бабича, высказался о будущем своего клиента.

«Это правда, что «Црвена звезда» и клубы из Саудовской Аравии интересовались Бабичем. Однако Срджан счастлив в «Спартаке», он останется. Бабич сфокусирован только на выступлениях за «Спартак» и сборную Сербии», — цитирует Стояновича «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 28-летний серб провёл 24 матча за красно-белых и забил три гола. Его контракт действует до 2026 года.

Ранее сообщалось, что у Бабича есть предложение из Саудовской Аравии.