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Отец Сафонова — о возможном трансфере Матвея в ПСЖ: впереди паровоза бежать нельзя

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Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, высказался о возможном переходе сына в ПСЖ в летнее трансферное окно.

«Общался с Матвеем. Но комментировать ничего не буду. Почему? Не хочу. Смысла нет. Я работаю в «Локомотиве-Кубань», у нас есть такая поговорка: «Впереди паровоза бежать нельзя». Слышали, наверное, да? Если главный тренер «Краснодара» не стал комментировать, почему кто-то другой должен комментировать?» — цитирует Евгения «Спорт-Экспресс».

По информации Legalbet, главный тренер ПСЖ Луис Энрике общался с Сафоновым по видеосвязи.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль. 

Как сообщают СМИ, в ближайшие дни Сафонов подпишет пятилетний контракт с ПСЖ. Сумма сделки составит €20 млн.

Ранее сообщалось, что Сафонов уже дал согласие на переход в ПСЖ при личной беседе с шеф-скаутом.

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