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4 июня на Никольской улице состоится открытие Недели лёгкой атлетики

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4 июня на Никольской улице в рамках открытия Недели лёгкой атлетики, организованной Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики, пройдёт показательный «Забег Федераций», в котором примут участие представители нескольких спортивных федераций России.

Состязаться между собой на дистанции 60 м будут председатель Всероссийской Федерации лёгкой атлетики Пётр Иванов, президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов и президент Федерации шахмат Московской области гроссмейстер Сергей Карякин.

«Забеги на Никольской становятся одним из самых масштабных спортивных событий в лёгкой атлетике уже второй год подряд. В этом году мы решили, что принять участие в таком состязании должны не только действующие или закончившие карьеру спортсмены, но и представители спортивных федераций, ведь популяризация спорта в России — наша общая цель», — заявил Иванов.

Неделя лёгкой атлетики начнётся 4 июня на Никольской улице. В первый день состоятся забеги профессиональных спортсменов и почётных гостей, среди которых боксёр и музыкант Рой Джонс-младший. Состязания пройдут в двух дисциплинах: бег на 60 м и 60 м с барьерами. Второй площадкой турнира станет Северный спортивный центр Олимпийского комплекса «Лужники» где 6 июня состоится легендарный турнир «Мемориал братьев Знаменских».

На соревнованиях ожидается выступление более 200 легкоатлетов из разных регионов России и других стран. На Неделе лёгкой атлетики будут присутствовать: Сергей Шубенков, Кристина Макаренко, Ярослав Ткалич, Эльвира Граборенко, Полина Кнороз и многие другие.

Неделя лёгкой атлетики входит в серию профессиональных легкоатлетических стартов Всероссийской федерации лёгкой атлетики «Королева российского спорта». На каждом этапе спортсмены набирают рейтинговые очки, которые позволят им попасть в финал серии, который пройдёт на чемпионате России в Екатеринбурге с 15 по 18 августа, а соревнования соревнования прыгунов в высоту и с шестом состоятся в Златоусте 24 августа.

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