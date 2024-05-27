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Игнатьев — о перспективах Тюкавина в Европе: куда он сейчас поедет, если нет предложений

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном отъезде нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в европейский чемпионат.

«Куда он сейчас поедет, если нет предложений. О чём речь? Возможно, по Тюкавину есть состоятельные разговоры. Тогда ему нужно сделать выбор», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Накануне Тюкавин был признан лучшим игроком РПЛ в сезоне-2023/24. 21-летний игрок провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал десять передач. Его контракт с клубом действует до 2028 года.

Ранее Тюкавин признался, что всегда рад приезжать в сборную России.

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