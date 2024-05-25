RT в Telegram
Подпишись

Махачев — о Порье: это человек, который попадёт в Зал Славы UFC

Короткая ссылка
Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался об американце Дастине Порье в преддверии боя.

«Для начала хочу сказать, что Порье — это одна из легенд смешанных единоборств. Это человек, который попадёт в Зал Славы UFC. Этот парень в любом случае будет экзаменом для каждого бойца, несмотря на то что проиграет 2 июня», — сказал Ислам в видео на YouTube-канале «Хабиб Нурмагомедов».

Напомним, что россиянин подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александра Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев заявил, что Арман Царукян станет чемпионом UFC после него.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить