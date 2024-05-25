Махачев — о Порье: это человек, который попадёт в Зал Славы UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался об американце Дастине Порье в преддверии боя.

«Для начала хочу сказать, что Порье — это одна из легенд смешанных единоборств. Это человек, который попадёт в Зал Славы UFC. Этот парень в любом случае будет экзаменом для каждого бойца, несмотря на то что проиграет 2 июня», — сказал Ислам в видео на YouTube-канале «Хабиб Нурмагомедов».

Напомним, что россиянин подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александра Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев заявил, что Арман Царукян станет чемпионом UFC после него.