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Карпов: Антон Миранчук перейдёт в ПАОК

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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук продолжит карьеру в ПАОК.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, игрок бесплатно переходит в ПАОК. Стороны близки к подписанию контракта до лета 2027 года.

По информации источника, в греческом клубе полузащитник будет зарабатывать €1,4 млн в год, ещё €1 млн Миранчук получит в качестве подъёмных.

В сезоне-2023/24 28-летний Миранчук провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь передач. Его нынешний контракт истекает 30 июня 2024 года.

Ранее Шпинёв сообщил, что Миранчук и Жемалетдинов покидают «Локомотив».

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