Смолов: «Динамо» не справилось с давлением и важностью матча с «Краснодаром»
«У нас не было установки играть на ничью. Марцел на установке сказал, что мы будем играть только на победу. Было видно, что они настроены победить, а мы, к сожалению, как будто не справились с давлением и важностью этого матча», — цитирует Смолова «Чемпионат».
Встреча между «Краснодаром» и «Динамо» завершилась со счётом 1:0 в пользу южан. Единственный мяч забил нападающий Джон Кордоба на 52-й минуте.
«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» расположилось на третьей строчке.
Ранее Тюкавин заявил, что не верит в проклятие «Динамо».