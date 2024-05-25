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Смолов: «Динамо» не справилось с давлением и важностью матча с «Краснодаром»

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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов считает, что столичный клуб не смог справиться с давлением в матче 30-го тура с «Краснодаром».

«У нас не было установки играть на ничью. Марцел на установке сказал, что мы будем играть только на победу. Было видно, что они настроены победить, а мы, к сожалению, как будто не справились с давлением и важностью этого матча», — цитирует Смолова «Чемпионат».

Встреча между «Краснодаром» и «Динамо» завершилась со счётом 1:0 в пользу южан. Единственный мяч забил нападающий Джон Кордоба на 52-й минуте.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» расположилось на третьей строчке. 

Ранее Тюкавин заявил, что не верит в проклятие «Динамо».

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