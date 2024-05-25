Сперцян — о серебре «Краснодара» в РПЛ: вторые так вторые

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян считает, что второе место по итогам сезона в в Российской премьер-лиге (РПЛ) тоже является хорошим результатом для его команды.

«Вторые так вторые – это тоже хороший результат. Большой опыт на будущее для каждого игрока. Пятёрку с минусом поставлю за сезон. Много раз было, что мы теряли очки, как например, с «Ахматом». Конечно, раньше чем за два тура мы упустили шанс», — цитирует хавбека РИА Новости.

Встреча между «Краснодаром» и «Динамо» завершилась со счётом 1:0 в пользу южан.

Единственный мяч забил нападающий Джон Кордоба на 52-й минуте.

Таким образом, чемпионом РПЛ стал «Зенит», подопечные Мурада Мусаева заняли второе место, а «Динамо» — третье.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.