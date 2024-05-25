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Сафонов: было видно, что «Динамо» выходило играть на ничью

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что московское «Динамо» в матче 30‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) вышло играть от обороны.

«Было видно, что «Динамо» выходило играть на ничью. Это не тот путь, который поможет стабильно набирать то, что ты хочешь. Вы чемпионы, если не забьют. А если забьют?! На первой минуте они подали угловой и сели. Я всё понял. Моя уверенность укреплялась каждые пять минут. Мы с каждым разом брали всё больше инициативы», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Матч ТВ».

Таким образом, чемпионом РПЛ стал «Зенит» (57 очков), подопечные Мурада Мусаева заняли второе место (56), а «Динамо» (56) — третье.

Ранее сообщалось, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов подпишет пятилетний контракт с ПСЖ, сумма сделки — €20 млн.

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