«Динамо» — об упущенном титуле чемпионов РПЛ: очень больно это осознавать
«Очень больно это осознавать, но сегодня нам не хватило одного маленького шага. Спасибо каждому нашему болельщику за веру и поддержку», — говорится в официальном Telegram-канале клуба.
Встреча между «Краснодаром» и «Динамо» завершилась со счётом 1:0 в пользу южан.
Единственный мяч забил нападающий Джон Кордоба на 52-й минуте.
Таким образом, чемпионом РПЛ стал «Зенит», подопечные Мурада Мусаева заняли второе место, а «Динамо» — третье.
Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.