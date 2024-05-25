«Динамо» — об упущенном титуле чемпионов РПЛ: очень больно это осознавать

Московское «Динамо» прокомментировало упущенное чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очень больно это осознавать, но сегодня нам не хватило одного маленького шага. Спасибо каждому нашему болельщику за веру и поддержку», — говорится в официальном Telegram-канале клуба.

Встреча между «Краснодаром» и «Динамо» завершилась со счётом 1:0 в пользу южан.

Единственный мяч забил нападающий Джон Кордоба на 52-й минуте.

Таким образом, чемпионом РПЛ стал «Зенит», подопечные Мурада Мусаева заняли второе место, а «Динамо» — третье.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.