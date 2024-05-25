Тренер «Динамо» Личка: ребята, которые сейчас сидят и плачут в раздевалке, сделали очень большое дело

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении команды от «Краснодара» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.

«Ещё четыре недели назад не думал, что мы будем играть в таком матче за чемпионство. Эти ребята, которые сейчас сидят и плачут в раздевалке, сделали очень большое дело. Футболисты сделали фантастическую работу и дали уверенность болельщикам, что можем сделать чемпионство. 3 тысячи болельщиков «Динамо» приехало к гостинице. Это был последний маленький шаг. Это был вопрос жизни и смерти», — цитирует Личку «Чемпионат».

Встреча в Краснодаре на одноимённом стадионе завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Джон Кордоба на 52-й минуте. Таким образом, подопечные Мурада Мусаева заняли второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» расположилось на третьей строчке. «Зенит» победил «Ростов» (2:1) и стал чемпионом России.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.