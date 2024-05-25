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Гафин — о третьем месте «Динамо»: не хватило удачи, израсходовали в прошлых матчах

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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал поражение столичного клуба от «Краснодара» в матче 30-го тура чемпионата России.

«Хочу сказать, что мы очень благодарны нашим болельщикам, которые были здесь. Поддерживали в огромном количестве, большое спасибо. К сожалению, не получилось сделать последний шаг, не хватило удачи, израсходовали в прошлых матчах. Постараемся достичь чемпионства в следующем сезоне», — цитирует Гафина «Матч ТВ».

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Джон Кордоба на 52-й минуте. Таким образом, подопечные Мурада Мусаева заняли второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» расположилось на третьей строчке.  «Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» повторил достижение «Спартака» по количеству чемпионств России.

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