Салихова: позор России — это решения руководства «Краснодара» и «Спартака»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подвела итоги прошедшего сезона российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд.

Салихова прокомментировала итоги чемпионата с отсылкой на скандал, в результате которого «Динамо» и «Факела» были оштрафованы КДК РФС за кричалку болельщиков «Зенит — позор российского футбола».

«Позор России — это управленческие решения руководства «Краснодара» и «Спартака». Ну а «Динамо» — по классике, как всегда. Думаю, в следующем сезоне таких подарков от «Зенита» ждать не стоит. Интересно было бы послушать сейчас, что думают о результатах сезона Хашиг и Малышев», — заявила Салихова Sport24.

«Краснодар» закончил сезон РПЛ на 2-м месте, а «Спартак» расположился на 5-й строчке.