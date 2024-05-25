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Семак: это самое крутое чемпионство, борьба была до последнего тура

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе в чемпионате России.

«Это самое крутое чемпионство? Безусловно. Борьба была до последнего тура. Чтобы три команды и всё так было переплетено… Но в самый нужный момент удача улыбнулась нам», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в шестой раз подряд.

Это стало возможным благодаря результату матча между «Динамо» и «Краснодаром», где бело-голубые уступили со счётом 1:0. 

Ранее сообщалось, что «Зенит» повторил достижение «Спартака» по количеству чемпионств России.

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