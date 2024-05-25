После первого тайма 30-го тура из РПЛ напрямую вылетают «Сочи» и «Балтика»

В восьми матчах 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершились первые таймы.

«Сочи», который после 45 минут игры уступает на выезде казанскому «Рубину» со счётом 1:0, потерял любые шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе ещё в прошлом туре.

«Балтика» на своём поле после первого тайма уступает «Локомотиву» с тем же счётом 1:0, однако ещё имеет шансы попасть в зону стыковых матчей и избежать прямого вылета. Для этого калининградцам необходимо обыгрывать железнодорожников и надеяться на осечки «Факела» и «Пари НН» в параллельных матчах.

Ранее Карасёв отменил гол «Краснодара» в матче 30-го тура РПЛ с «Динамо» после просмотра VAR.