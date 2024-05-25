RT в Telegram
Подпишись

Надаль: большой шанс, что это будет мой последний «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о предстоящем «Ролан Гаррос».

«Большой шанс, что это будет мой последний «Ролан Гаррос». Но пока я не буду утверждать это на 100%. Я, пожалуй, скажу, что это первая неделя с тех пор, как я вернулся к нормальной игре в теннис, и я могу бегать, не имея особых ограничений. Это меня воодушевляет», — приводит слова Надаля ESPN.

В воскресенье в Париже стартует Открытый чемпионат Франции, а Надаль, являющийся 14-кратным победителем этого турнира, в первом раунде встретится с немцем Александром Зверевым.

Ранее Медведев проиграл Надалю тренировочный сет перед «Ролан Гаррос». 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить