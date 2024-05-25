Надаль: большой шанс, что это будет мой последний «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о предстоящем «Ролан Гаррос».

«Большой шанс, что это будет мой последний «Ролан Гаррос». Но пока я не буду утверждать это на 100%. Я, пожалуй, скажу, что это первая неделя с тех пор, как я вернулся к нормальной игре в теннис, и я могу бегать, не имея особых ограничений. Это меня воодушевляет», — приводит слова Надаля ESPN.

В воскресенье в Париже стартует Открытый чемпионат Франции, а Надаль, являющийся 14-кратным победителем этого турнира, в первом раунде встретится с немцем Александром Зверевым.

Ранее Медведев проиграл Надалю тренировочный сет перед «Ролан Гаррос».