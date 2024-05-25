Филимонов — о гонке в РПЛ: хотелось бы, чтобы ни одна из команд не стала чемпионом
«Тот случай, когда хотелось бы, чтобы ни одна из команд не стала чемпионом. Но буду болеть за «Краснодар». Не хочется, чтобы прервалась серия «Динамо» без чемпионств, и не хочется, чтобы продолжалась серия «Зенита», — сказал Филимонов «Спорт-Экспрессу».
Экс-голкипер отметил, что у бело-голубых на протяжении нескольких десятилетий происходило множество изменений, однако они так и не дали результата.
На данный момент три команды претендуют на завоевание чемпионского титула: «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, «Зенит» с 54 турнирными баллами занимает вторую строчку, а у «Краснодара» 53 очка и третья позиция.
Ранее «Краснодар» и «Динамо» объявили стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ.