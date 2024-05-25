Филимонов — о гонке в РПЛ: хотелось бы, чтобы ни одна из команд не стала чемпионом

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о борьбе за чемпионское звание в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Тот случай, когда хотелось бы, чтобы ни одна из команд не стала чемпионом. Но буду болеть за «Краснодар». Не хочется, чтобы прервалась серия «Динамо» без чемпионств, и не хочется, чтобы продолжалась серия «Зенита», — сказал Филимонов «Спорт-Экспрессу».

Экс-голкипер отметил, что у бело-голубых на протяжении нескольких десятилетий происходило множество изменений, однако они так и не дали результата.

На данный момент три команды претендуют на завоевание чемпионского титула: «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, «Зенит» с 54 турнирными баллами занимает вторую строчку, а у «Краснодара» 53 очка и третья позиция.

Ранее «Краснодар» и «Динамо» объявили стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ.