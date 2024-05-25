РПЛ следит за ситуацией со штормовым предупреждением перед матчем «Краснодар» — «Динамо»

Перед матчем 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» в городе объявлено штормовое предупреждение.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, в течение суток ожидается очень сильный ветер с порывами до 30 м/с.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе, РПЛ следит за ситуацией.

Матч состоится 25 мая и начнётся в 16:30 мск. В этой игре может определиться чемпион страны сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что Евсеев считает, что «Краснодар» и «Динамо» в матче заключительного тура РПЛ вряд ли покажут закрытый футбол.