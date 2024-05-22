Колосков: я за переход Сафонова в ПСЖ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном трансфере голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ.

«Сафонов должен сам решать — переходить ли ему в ПСЖ или нет. У Матвея есть опыт, талант. Если он не боится конкуренции, надо ехать. Я за то, чтобы Сафонов перешёл в ПСЖ. Для нашего футбола — это потеря, но для дальнейшего прогресса Матвею нужно переходить в новый клуб», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Как сообщает «Чемпионат», «Краснодар» и ПСЖ близки к соглашению по трансферу Сафонова за €20 млн.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.

Его контракт с краснодарским клубом действует до 31 января 2029 года. Трансферная стоимость голкипера оценивается в €18 млн.

Ранее отец Сафонова назвал слухами информацию об интересе ПСЖ к своему сыну.