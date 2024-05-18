Президент «Динамо» Махачкала: есть желание подписать Джикию

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что у клуба есть желание подписать защитника «Спартака» Георгия Джикию.

«Понятное дело, что у нас есть желание подписать его, оно основывается на том, что это очень качественный футболист, личность и человек, который может объединить команду. А остальное вы знаете, это профессиональный футбол, наполовину спорт, наполовину бизнес», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за «Спартак» 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победы в Кубке и Суперкубке страны. Он стал первым российским игроком красно-белых, выигравшим все три национальных трофея.

Ранее Каррера заявил, что готов пригласить Джикию в свой клуб «Асколи».