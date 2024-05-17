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Банька считает, что WADA пытаются втянуть в политические игры

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька считает, что организацию пытаются втянуть в политические игры.
Банька считает, что WADA пытаются втянуть в политические игры
  • Gettyimages.ru

«Некоторые люди, которых вы знаете, пытаются втянуть нас в политические игры, часто используя, к сожалению, спортсменов в этом процессе.

Когда WADA приняло решение вернуть Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус соответствия в 2018 году, это вызвало много критики, клеветнических заявлений и жёстких нападок на WADA. Всем этим руководили те же люди, что и сейчас. Они говорили, что мы мягко относимся к России. Критика была действительно несправедливой, и в конце концов мы были оправданы», — приводит слова Баньки ТАСС.

Президент Всемирного антидопингового агентства отметил, что решение, принятое WADA в 2018 году, позволило получить данные из московской лаборатории и в конечном счёте выявить манипуляции с допинг-пробами.

В 2020 году CAS частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS.

11 марта 2024 года в WADA сообщили, что РУСАДА всё ещё не соответствует антидопинговому кодексу.

Ранее глава РУСАДА Логинова заявила, что у каждого сотрудника агентства есть обида на WADA.

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