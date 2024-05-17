Тошич — о работе в ЦСКА: если позвонит Гинер, даже не буду ничего уточнять

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном возвращении в клуб после завершения карьеры.

«Если позвонит Гинер, даже не буду ничего уточнять. Только спрошу: «Евгений Леннорович, когда и в какой самолёт мне садиться?» ЦСКА для меня — самая важная команда в карьере», — приводит слова Тошича «Спорт-Экспресс».

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. Всего за команду он провёл 237 матчей, забил 47 голов и отдал 41 голевую передачу.

Ранее Зделар назвал Тошича лучшим сербским футболистом в истории РПЛ.