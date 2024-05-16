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Вратарь ЦСКА Шайхутдинов: всё, что скажу, — здоровья Торопу

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Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов пожелал здоровья одноклубнику Владиславу Торопу.

«Всё, что скажу, — здоровья Славе Торопу», — цитирует Шайхутдинова «Чемпионат».

Тороп был заменён на 36-й минуте матча после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу. Позже стало известно, что Тороп получил двойной перелом костей лицевого черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

Ранее врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию касательно состояния Торопа после столкновения в матче Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

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