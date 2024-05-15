Организаторы чемпионата мира по хоккею убрали флаг Украины на матче Казахстан — Латвия

Организаторы чемпионата мира по хоккею убрали флаг Украины в матче между сборными Казахстана и Латвии.

«Организаторы вместе с местным персоналом отреагировали немедленно, убрав флаг. IIHF напоминает, что на аренах турнира могут присутствовать болельщики только с флагами стран-участниц», — цитирует ТАСС пресс-службу IIHF.

10 мая в Чехии начался чемпионат мира по хоккею. Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион из Чехии не согласен с отстранением сборной России по хоккею.