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Организаторы чемпионата мира по хоккею убрали флаг Украины на матче Казахстан — Латвия

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Организаторы чемпионата мира по хоккею убрали флаг Украины в матче между сборными Казахстана и Латвии.

«Организаторы вместе с местным персоналом отреагировали немедленно, убрав флаг. IIHF напоминает, что на аренах турнира могут присутствовать болельщики только с флагами стран-участниц», — цитирует ТАСС пресс-службу IIHF.

10 мая в Чехии начался чемпионат мира по хоккею. Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион из Чехии не согласен с отстранением сборной России по хоккею.

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