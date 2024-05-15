Карелин: российские спортсмены, которые прошли отбор, должны участвовать в ОИ
«Наши спортсмены, которые успешно прошли квалификационный отбор, должны участвовать. Но только в том случае, если не последует каких-либо иных ограничений», — цитирует Карелина РИА Новости.
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее Степанова заявила, что олимпиады в нынешнем виде всё больше становятся похожи на немодный курорт.