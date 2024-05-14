Авербух готов пригласить фигуристку Валиеву в своё шоу
- AFP
- © Kirill KUDRYAVTSEV
«У меня всегда были такие же планы, я рад за Камилу, что она будет выступать. Планирую ли пригласить Валиеву в шоу? Всегда все рады пригласить, если Камила готова кататься, то конечно», — цитирует Авербуха ТАСС.
13 мая появилась информация о том, что Валиева будет исполнять несколько ролей в шоу Навки.
В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее сообщалось, что Валиева советуется с РУСАДА по поводу участия в мероприятиях.