Авербух готов пригласить фигуристку Валиеву в своё шоу

Хореограф Илья Авербух рассказал, что планирует пригласить фигуристку Камилу Валиеву в своё шоу.

«У меня всегда были такие же планы, я рад за Камилу, что она будет выступать. Планирую ли пригласить Валиеву в шоу? Всегда все рады пригласить, если Камила готова кататься, то конечно», — цитирует Авербуха ТАСС.

13 мая появилась информация о том, что Валиева будет исполнять несколько ролей в шоу Навки.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Валиева советуется с РУСАДА по поводу участия в мероприятиях.