Егоров подерётся с Глэнтоном за пояс WBA International 7 июня
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Поединок возглавит шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».
В 2022 году Егоров бился за пояс WBA с французом Арсеном Гуламиряном. Тогда россиянин проиграл единогласным решением судей. В декабре 2023 года он одолел Элвиса Гарсию в рамках матчевой встречи «Ночь чемпионов IBA».
Глэнтон сейчас идёт на серии из двух побед и занимает девятую строчку в рейтинге WBA.
В соглавном событии турнира пройдёт поединок Гран-при в тяжёлом весе между Святославом Тетериным и Давидом Суровым.
Турнир состоится 7 июня в Москве.
Ранее WBO обязала Бетербиева представить доказательства травмы.