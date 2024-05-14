Егоров подерётся с Глэнтоном за пояс WBA International 7 июня

Российский боксёр Алексей Егоров проведёт бой за пояс WBA International в первом тяжёлом весе с американцем Брэндоном Глэнтоном.

Поединок возглавит шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

В 2022 году Егоров бился за пояс WBA с французом Арсеном Гуламиряном. Тогда россиянин проиграл единогласным решением судей. В декабре 2023 года он одолел Элвиса Гарсию в рамках матчевой встречи «Ночь чемпионов IBA».

Глэнтон сейчас идёт на серии из двух побед и занимает девятую строчку в рейтинге WBA.

В соглавном событии турнира пройдёт поединок Гран-при в тяжёлом весе между Святославом Тетериным и Давидом Суровым.

Турнир состоится 7 июня в Москве.

Ранее WBO обязала Бетербиева представить доказательства травмы.