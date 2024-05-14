Дегтярёв: будем действовать взвешенно, не отрываясь от олимпийского движения
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«Есть ли смысл делить олимпийские и неолимпийские виды спорта в условиях отстранения? Могу вас поддержать. В каком смысле? Главный приоритет будет уделяться массовому спорту. Здесь будем действовать сбалансированно и взвешенно. Не отрываясь от олимпийского движения», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру Дегтярёва на должность министра спорта. Позднее профильный комитет Госдумы поддержал его кандидатуру.
Дегтярёв является экс-депутатом Госдумы от ЛДПР, членом высшего совета партии, губернатором Хабаровского края.
Ранее Володин заявил, что Госдума ставит перед Дегтярёвым задачу реформирования Минспорта.