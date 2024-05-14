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Дегтярёв: будем действовать взвешенно, не отрываясь от олимпийского движения

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Губернатор Хабаровского края и кандидат на должность министра спорта России Михаил Дегтярёв считает, что российский спорт не должен отрываться от олимпийского движения.
Дегтярёв: будем действовать взвешенно, не отрываясь от олимпийского движения
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Есть ли смысл делить олимпийские и неолимпийские виды спорта в условиях отстранения? Могу вас поддержать. В каком смысле? Главный приоритет будет уделяться массовому спорту. Здесь будем действовать сбалансированно и взвешенно. Не отрываясь от олимпийского движения», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру Дегтярёва на должность министра спорта. Позднее профильный комитет Госдумы поддержал его кандидатуру.

Дегтярёв является экс-депутатом Госдумы от ЛДПР, членом высшего совета партии, губернатором Хабаровского края.

Ранее Володин заявил, что Госдума ставит перед Дегтярёвым задачу реформирования Минспорта.

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