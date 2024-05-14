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Кузнецов: счастлив, что «Каролина» сумела отыграться и победить «Рейнджерс»

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Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов поделился эмоциями после победы над «Рейнджерс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Кузнецов: счастлив, что «Каролина» сумела отыграться и победить «Рейнджерс»
  • AP
  • © Adam Hunger

«Очень рад быть к этому причастным. Одна из тех игр, когда, начиная третий период, понимаешь, что он может стать последним в этом году, и хочешь уйти от этого чувства. Поэтому я счастлив, что мы сумели отыграться и победить», — приводит слова Кузнецова пресс-служба НХЛ.

Встреча завершилась со счётом 4:1. Кузнецов стал автором одной из шайб.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 16 мая.

Ранее сообщалось, что Кузнецов признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Каролина».

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