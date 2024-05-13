Нидерландский журналист: Промес точно не сидит в Дубае на хлебе и воде

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался об условиях содержания нападающего «Спартака» Квинси Промеса в тюрьме Дубая (ОАЭ).

«Не думаю, что условия там совсем ужасные. Но, конечно, не идут ни в какое сравнение с шикарным отелем, где он отбывал домашний арест. Он точно не питается только водой и хлебом», — цитирует журналиста «РБ Спорт».

Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что Промес содержится под стражей в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.