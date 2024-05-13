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Энрике: было честью тренировать Мбаппе — он идеален

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике обратился к нападающему Килиану Мбаппе после его последнего матча на домашнем стадионе с «Тулузой» (1:3).
Энрике: было честью тренировать Мбаппе — он идеален
  • Gettyimages.ru

«Для меня было честью тренировать Мбаппе. Он всегда был идеален — ролевая модель. Не могу сказать ничего плохого о нём. У меня к нему нет ни одной претензии», — сказал тренер на пресс-конференции.

10 мая француз объявил о решении покинуть ПСЖ по окончании сезона в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.

По информации СМИ, Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Ранее сообщалось, что часть болельщиков ПСЖ освистали Мбаппе на его прощальном домашнем матче.

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