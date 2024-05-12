Третьяк — о возможном матче России с Канадой и США: нет ничего невозможного

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о возможности проведения товарищеского матча сборной России с командами Канады и США.

«А почему нет? Невозможного нет ничего, но над этим надо работать. В этом году это не получится реализовать. Будем смотреть», — приводит слова Третьяка «Спорт-Экспресс».

IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято из соображений безопасности.

Ранее в IIHF объяснили, почему на стадионы ЧМ нельзя приносить флаги России и Белоруссии.