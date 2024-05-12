Третьяк — о возможном матче России с Канадой и США: нет ничего невозможного
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«А почему нет? Невозможного нет ничего, но над этим надо работать. В этом году это не получится реализовать. Будем смотреть», — приводит слова Третьяка «Спорт-Экспресс».
IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято из соображений безопасности.
Ранее в IIHF объяснили, почему на стадионы ЧМ нельзя приносить флаги России и Белоруссии.