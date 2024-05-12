Хачанов победил Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Риме
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В матче третьего круга он победил аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 6:2, 6:4. Игра продолжалась 1 час 34 минуты.
В активе россиянина две подачи навылет при четырёх реализованных брейк-пойнтах из шести.
В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Алехандро Табило (Чили).
Ранее стало известно, что Хачанов победил Шевченко во втором круге турнира ATP в Риме.