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Хачанов победил Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Риме

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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме.
Хачанов победил Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Риме
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press Sports

В матче третьего круга он победил аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 6:2, 6:4. Игра продолжалась 1 час 34 минуты.

В активе россиянина две подачи навылет при четырёх реализованных брейк-пойнтах из шести.

В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Алехандро Табило (Чили).

Ранее стало известно, что Хачанов победил Шевченко во втором круге турнира ATP в Риме.

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