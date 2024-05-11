The Athletic: Куртуа — фаворит в борьбе с Луниным за место в воротах «Реала» в финале ЛЧ

Вратарь Тибо Куртуа является фаворитом на место в воротах мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией».

По информации The Athletic, главный тренер Карло Анчелотти и его штаб больше доверяют бельгийскому голкиперу. Если он будет в форме, то займёт место в воротах в финале турнира.

Решающий матч пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Реал» в полуфинале Лиги чемпионов обыграл «Баварию» с общим счётом 4:3. «Боруссия» по сумме двух матчей оказалась сильнее «Пари Сен-Жермен» — 2:0.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе будет выступать в «Реале» под девятым номером.