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Квеквескири: не считаю, что «Зенит» — позор нашего футбола

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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказал мнение о «Зените».
Квеквескири: не считаю, что «Зенит» — позор нашего футбола
  • РИА Новости

«Считаю ли, что «Зенит» является позором российского футбола? Нет. Они считают правильным иметь такое количество иностранцев и несколько российских игроков. Есть ещё Марио Фернандес, который двух слов по-русски связать не может», — цитирует Квеквескири «Чемпионат».

В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. На втором месте расположился «Краснодар» (50). Третьим идёт «Динамо» (50).

Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять подряд чемпионатов России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и Семак договорились о продлении контракта до 2030 года.

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