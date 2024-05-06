Агент Кучаева — о будущем игрока в «Пари НН»: он сейчас сосредоточен на оставшихся играх сезона

Александр Клюев, агент полузащитника «Пари НН» Константина Кучаева, высказался о будущем своего клиента.

«Кучаев сейчас сосредоточен на оставшихся играх сезона в «Пари НН». Ему нужно помочь решить команде задачу. Все разговоры с клубом будут после этого», — цитирует Клюева «Чемпионат».

22 февраля стало известно, что 25-летний футболист продолжит карьеру в нижегородском «Пари НН». Кучаев подписал контракт до конца текущего сезона. За ЦСКА футболист провёл 153 матча и забил 11 мячей.

Ранее Кучаев рассказал о поддержке супруги перед переходом в нижегородский клуб.