Кержаков: «Зенит» теряет очки, зато прекратились поздравления с чемпионством за 15 туров

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о ничьей с «Факелом» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

«Упускаем победы и теряем очки. Называйте это как хотите — без разницы. Я бы не сказал, что мы нервничаем. Плюс чемпионской гонки в том, что прекратились поздравления «Зенита» с чемпионством за 15 туров», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Встреча в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.

В составе петербургского клуба мяч забил Дуглас Сантос (41-я минута). У воронежского клуба гол забил Евгений Марков с пенальти на 102-й минуте.

Таким образом, «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Факел» — на 14-й позиции (28).

Ранее гол Ионова принёс «Уралу» победу над «Балтикой» в матче 27-го тура РПЛ.