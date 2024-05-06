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Кержаков: «Зенит» теряет очки, зато прекратились поздравления с чемпионством за 15 туров

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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о ничьей с «Факелом» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Кержаков: «Зенит» теряет очки, зато прекратились поздравления с чемпионством за 15 туров
  • РИА Новости

«Упускаем победы и теряем очки. Называйте это как хотите — без разницы. Я бы не сказал, что мы нервничаем. Плюс чемпионской гонки в том, что прекратились поздравления «Зенита» с чемпионством за 15 туров», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Встреча в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов  завершилась со счётом 1:1.

В составе петербургского клуба мяч забил Дуглас Сантос (41-я минута). У воронежского клуба гол забил Евгений Марков с пенальти на 102-й минуте.

Таким образом, «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Факел» — на 14-й позиции (28).

Ранее гол Ионова принёс «Уралу» победу над «Балтикой» в матче 27-го тура РПЛ.

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