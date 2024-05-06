Кержаков: «Зенит» теряет очки, зато прекратились поздравления с чемпионством за 15 туров
- РИА Новости
«Упускаем победы и теряем очки. Называйте это как хотите — без разницы. Я бы не сказал, что мы нервничаем. Плюс чемпионской гонки в том, что прекратились поздравления «Зенита» с чемпионством за 15 туров», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».
Встреча в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.
В составе петербургского клуба мяч забил Дуглас Сантос (41-я минута). У воронежского клуба гол забил Евгений Марков с пенальти на 102-й минуте.
Таким образом, «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Факел» — на 14-й позиции (28).
Ранее гол Ионова принёс «Уралу» победу над «Балтикой» в матче 27-го тура РПЛ.