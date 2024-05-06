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AS: «Барселона» может уволить Хави по окончании сезона, если клуб не станет вторым в Ла Лиге

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Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес может покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона.
AS: «Барселона» может уволить Хави по окончании сезона, если клуб не станет вторым в Ла Лиге
  • Gettyimages.ru

Как сообщает AS, Хави могут уволить по окончании сезона, если команда не финиширует на второй строчке в Ла Лиге. Третье место в испанской Примере будет считаться провалом для клуба.

После 32 туров Примеры каталонцы занимают третье место в турнирной таблице, набрав 70 очков.

Испанец возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года и уже во втором сезоне привёл команду к победе в чемпионате Испании, а также помог завоевать Суперкубок страны. В начале нынешнего года наставник заявил о намерении покинуть клуб по окончании сезона. Но позже объявил о решении продолжить работу в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» каждый день приходили в офис к Хави и уговаривали его остаться.

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