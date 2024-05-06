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Куница и Косторная не смогли вылететь из Ташкента

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Российские фигуристы Георгий Куница и Алёна Косторная, выступающие в парном катании, не смогли вылететь из Ташкента из-за проблем с самолётом.
Куница и Косторная не смогли вылететь из Ташкента
  • РИА Новости

«Приехали в пять утра в аэропорт. Отстояли очереди. Сели в самолёт в восемь утра. Просидели там час. Из-за неполадок с двигателем нас высадили. Ну, спасибо, что живы», — написал Куница в Telegram-канале.

С 2023 года фигуристы выступают в паре. На чемпионате России в Челябинске Косторная и Куница по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место.

Ранее Косторная призналась, что образ чёрного лебедя является её любимым.

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