Песков заявил о дискриминации россиян на Олимпийских играх в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о дискриминации россиян на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Да, вопрос дискриминации людей с паспортом РФ на Олимпиаде в Париже очевиден. Он очевиден, здесь даже нечего говорить», — цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что 13 гребцов на байдарках и каноэ из России получили нейтральный статус.