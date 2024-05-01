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В «Пари НН» не подтвердили слухи о назначении Илича главным тренером

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об информации, что главный тренер греческого «Атромитоса» Саша Илич может возглавить нижегородский клуб.
В «Пари НН» не подтвердили слухи о назначении Илича главным тренером
  • РИА Новости

«Не могу подтвердить информацию о том, что Илич станет тренером «Пари НН». На данный момент клуб ни с кем не подписывал контракт. Пока не могу точно сказать, когда появится новый тренер. Здесь всё зависит от многих факторов», — цитирует Мелик-Гусейнова Sport24.

Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, контракт будет рассчитан на один год и два месяца. 

Напомним, что Сергей Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Сейчас команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Об отставке тренера стало известно после поражения «Пари НН» в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура (1:5). Эта неудача стала шестой подряд в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Вадим Евсеев может возглавить «Пари НН» до конца сезона.

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