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Семак: результат будет таким, какой мы заслуживаем

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды на финише сезона-2023/24.
Семак: результат будет таким, какой мы заслуживаем
  • РИА Новости

«Наше состояние нормальное, делаем всё, что в наших силах, готовимся к каждому матчу, работаем. Думаю, что результат будет таким, какого мы заслуживаем. Главное — состояние ребят», — цитирует Семака Sport24.

Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять подряд чемпионатов России.

В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Столько же баллов у идущего на второй позиции «Краснодара».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и Семак договорились о продлении контракта до 2030 года.

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