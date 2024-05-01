Черчесов назвал правильным решение «Зенита» продлить контракт с Семаком до 2030 года

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении руководства «Зенита» продлить контракт с Сергеем Семаком.

«Если руководство приняло решение продлить контракт с Сергеем Богдановичем, то оно правильное. Именно этот сезон у «Зенита» неоднозначный и непростой. Считаю, что решения, принимаемые руководством «Зенита», продуманные, там планы верстают заранее на несколько лет, процесс не прекращается и не приостанавливается», — цитирует Черчесова «Спорт день за днём».

«Зенит» под руководством Семака выиграл пять чемпионатов России подряд. В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Всего на счету команды из Санкт-Петербурга девять побед в чемпионатах страны.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил €4 млн за 19-летнего форварда «Войводины».