RT в Telegram
Подпишись

Медведев — о контракте с Семаком до 2030 года: до дюжины чемпионств

Короткая ссылка
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о договорённости между клубом и главным тренером команды Сергеем Семаком о продлении контракта до 2030 года.
Медведев — о контракте с Семаком до 2030 года: до дюжины чемпионств
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Почему контракт Семака будет рассчитан до 2030 года? До дюжины чемпионств», — приводит слова Медведева Sport24.

«Зенит» под руководством Семака выиграл пять подряд чемпионатов России. В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Всего на счету команды из Санкт-Петербурга девять побед в чемпионатах страны.

Ранее Петржела заявил, что на место Семака должен прийти молодой российский тренер.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить