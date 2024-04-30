Медведев — о контракте с Семаком до 2030 года: до дюжины чемпионств

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о договорённости между клубом и главным тренером команды Сергеем Семаком о продлении контракта до 2030 года.

«Почему контракт Семака будет рассчитан до 2030 года? До дюжины чемпионств», — приводит слова Медведева Sport24.

«Зенит» под руководством Семака выиграл пять подряд чемпионатов России. В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Всего на счету команды из Санкт-Петербурга девять побед в чемпионатах страны.

Ранее Петржела заявил, что на место Семака должен прийти молодой российский тренер.