Медведев — о контракте с Семаком до 2030 года: до дюжины чемпионств
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«Почему контракт Семака будет рассчитан до 2030 года? До дюжины чемпионств», — приводит слова Медведева Sport24.
«Зенит» под руководством Семака выиграл пять подряд чемпионатов России. В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.
Всего на счету команды из Санкт-Петербурга девять побед в чемпионатах страны.
Ранее Петржела заявил, что на место Семака должен прийти молодой российский тренер.